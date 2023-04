Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren müssen die Ruhe bewahren

Die U15-Junioren von Ratingen 04/19 treten nach dem Highlight gegen Borussia Dortmund (1:2) am Samstag (13 Uhr) beim FC Schalke 04 an. Um doch noch den Klassenerhalt in der Meisterrunde der Fußball-Regionalliga zu erreichen, braucht Ratingen am besten einen Erfolg. „Zuletzt haben wir eine klare Entwicklung bei den Schalkern beobachtet, weil wir ihre Spiele gegen den VfL Bochum und bei Viktoria Köln gesehen haben. Auf Schalke wird gute und intensive Arbeit geleistet, die wir sehr wertschätzen“, lobt Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Ratinger Trainergespann bildet.