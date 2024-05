Oberliga-Duell zweier Aufstiegskandidaten 04/19 will die Chance beim Schopf packen

Der Tisch für das Oberliga-Spitzenspiel um den Aufstieg in die Regionalliga ist gedeckt – die Paarung zwischen dem Oberliga-Vierten Ratingen 04/19 und dem Dritten KFC Uerdingen verspricht ein fußballerischer wie auch emotionaler Leckerbissen zu werden (Sonntag, 15 Uhr, Stadion Ratingen). Dafür gesorgt hatte der ETB Schwarz-Weiß Essen, weil die Essener am Mittwochabend die für Ratingen nötige sowie erhoffte Schützenhilfe leisteten und gegen die Uerdinger in einem fulminanten Spiel mit 6:4 (2:2) die Oberhand behielten. Auf die Krefelder Aufholjagd zum 4:4 antworteten die fairen Essener, auf Platz sieben stehend und jenseits von Gut und Böse, mit zwei späten Treffern in der Nachspielzeit. Deshalb haben es die Ratinger mit zwei Punkten Rückstand auf den KFC im Erfolgsfall wieder in der eigenen Hand, erstmals in der Vereinsgeschichte in die vierte Liga aufzusteigen.