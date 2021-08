Fußball, Oberliga : 04/19 will die ersten Punkte

Mit diesem Kader läuft Ratingen 04/19 in der Oberliga-Saison 2021/2022 auf. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Nach der 1:2-Niederlage zum Start in die neue Saison der Fußball-Oberliga empfangen die Ratinger am Sonntag (15 Uhr) den SC Velbert. Der Gegner hatte einen torreichen Auftakt – wie viele andere. Das könnte am neuen Modus liegen.