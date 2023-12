Fußball, Niederrheinpokal 04/19 spielt das Pokal-Viertelfinale im Stadion

Die Austragung des Viertelfinales im Niederrheinpokal zwischen Ratingen 04/19 und der SSVg Velbert am Mittwoch (19.30 Uhr) hing am seidenen Faden. Schneefall, Minusgrade, Regen – nicht die besten Umstände für den ohnehin immer wieder kritisierten Rasen im Ratinger Stadion. Eine Begehung am Dienstag aber brachte Gewissheit: Das Spiel findet statt. „Die Stadt wird am Morgen vor dem Spiel noch einmal die Linien abkreiden, und auch sonst hat sie sich wirklich um den Rasen gekümmert, ihn gewalzt und gepflegt“, lobt Michael Schneider, der zweite Vorsitzende von 04/19.