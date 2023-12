Fußball, Oberliga 04/19 legt den Fokus auf Hamborn

Um den Rasen im Ratinger Stadion für das Viertelfinale im Niederrheinpokal am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den Regionalligisten SSVg Velbert zu schonen, trägt Ratingen 04/19 die Partie der Fußball-Oberliga am Sonntag gegen die Sportfreunde Hamborn (15 Uhr) im Sportpark am Götschenbeck aus. „Natürlich spielen wir lieber im Stadion, allein schon wegen der Atmosphäre und weil uns der Rasen liegt, aber sportlich ist das vom Belag keine große Umstellung, weil wir ja immer wieder auch auf Kunstrasen trainieren“, sagt 04/19-Trainer Martin Hasenpflug.