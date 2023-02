Fußball, Oberliga 04/19 bangt vor dem Topspiel um Ilbay

22 Spiele hat Ratingen 04/19 in dieser Saison der Fußball-Oberliga bestritten und dabei 41 Punkte eingesammelt. Und in allen Partien stand Ali Can Ilbay von Anfang an auf dem Platz, entweder als Rechtsverteidiger oder als Mittelfeldspieler. Doch diese Serie droht am Sonntag zu reißen, wenn die Ratinger als Tabellendritter den -zweiten ETB Schwarz-Weiß Essen (44 Zähler) um 15 Uhr zum Topspiel der Liga im Sportpark am Götschenbeck empfangen: „Ali Can ist krank, wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt, aber es sieht so aus, dass er am Wochenende ausfallen wird“, sagt sein Trainer Martin Hasenpflug.