Vom Niederrheinpokal zur Oberliga 04/19 muss vom Highlight zum Alltag wechseln

Ratingen 04/19 muss den Wechsel hinbekommen. Nach dem Vereins-Highlight am Mittwoch im Halbfinale des Niederrheinpokals, als sich das Team von Trainer Martin Hasenpflug mit der 1:3-Niederlage beim Drittligisten Rot-Weiss Essen gut verkaufte, wartet am Sonntag ab 15 Uhr in der Fußball-Oberliga die Heim-Aufgabe gegen das Kellerkind Mülheimer FC.