Jugendfußball, Regionalliga Ziel der C-Junioren ist der zweite Heimsieg

Obwohl Hombruch ebenfalls als Außenseiter in die neue Regionalliga-Serie geht, verfolgt es in den Partien einen spielerischen Ansatz. Der Respekt vor den Top-Teams scheint nicht übergroß zu sein. Schmidt fügt hinzu: „Der SV ist technisch unheimlich gut besetzt. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, in jeder Situation guten Fußball zu spielen. Der Plan ist, auf einen variablen Spielaufbau setzen zu können. Hombruch freut sich über viel Ballbesitz und zieht die Angriffe geschickt über die Außenbahn auf, ist aber gleichzeitig auch in der Lage, Kontermöglichkeiten sehr konsequent zu nutzen.“