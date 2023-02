Jugendfußball, Niederrheinpokal A-Junioren sind Außenseiter im Pokal

Dafür musste allerdings das Spiel in der Niederrheinliga gegen den Wuppertaler SV verlegt werden. In dieser Spielklasse kämpft die U19 in noch fünf Partien bis zum 19. März um den Einzug in die Aufstiegsrunde, die am 16. April beginnt. Dafür muss das Team nach einer einfachen Hinrunde mindestens Achter werden. Durch die Teilnahme an den Futsal-Regionalmeisterschaften und die Ergebnisse der Konkurrenz ist 04/19 nun von Platz neun auf 13 abgerutscht. „Das haben wir schon wahrgenommen. Jedoch liegen zwischen Platz sieben mit 16 Punkten und uns mit 13 nur drei Punkte. Die meisten Konkurrenten haben ja jetzt ein Spiel mehr als wir. Gewinnen wir dieses eine Spiel, springen wir sofort auf Platz sieben“, rechnet Geier die Konstellation in einer sehr engen Liga vor und gibt eine klare Marschroute für die anstehenden Spiele aus: „Auch wenn die Luft langsam dünner wird, befinden wir uns immer noch absolut im Soll – das darf man nicht vergessen. Wir peilen neun Punkte aus den fünf Spielen an. Wir haben jetzt einige Teamaktionen für die Stimmung unternommen und wirklich viel trainiert. Die Chancen stehen nicht schlecht, es zu schaffen.“