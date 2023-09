Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren vor dem Heim-Auftakt

Mit viel Respekt gehen die Fußball-U15-Junioren von Ratingen 04/19 ihr erstes Heimspiel der Regionalliga-Saison am Samstag (13 Uhr, Sportpark) gegen den VfB Waltrop an. In der vergangenen Abstiegsrunde gewannen die Gäste die Vize-Meisterschaft in der zweiten Regionalliga-Staffel. „Die Waltroper schaffen es immer wieder, die besten Spieler in ihren Jahrgängen zu halten. Zusätzlich bekommen sie neue Spieler von Borussia Dortmund, vom FC Schalke 04 und VfL Bochum. Da sie im Sommer nur sechs Zugänge hatten, sind sie weiterhin sehr eingespielt“, stellt 04/19-Trainer Kai Schmidt fest.