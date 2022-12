Fußball, Oberliga Die beste Offensive prüft Ratingen 04/19

Zum Abschluss des Fußballjahres gibt es den Rückrunden-Auftakt in der Oberliga, Ratingen 04/19 empfängt am Freitag ab 19.30 Uhr den TSV Meerbusch – im Sportpark und nicht wie zuletzt die SSVg Velbert im Stadion. „Das war auch so vereinbart“, berichtet Trainer Martin Hasenpflug. „Die Stadt hat sich ins Zeug gelegt, und es soweit hinbekommen, dass der Rasen gegen Velbert in Ordnung war, aber zwei Spiele hintereinander würde er bei dieser Witterung nicht mitmachen. Somit bleibt es für uns bei diesem einen richtigen Heimspiel im Stadion in dieser Saison bisher, aber wir sind den Sportpark ja auch gewohnt.“