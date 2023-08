Fußball, Oberliga 04/19 ist auf der Suche nach Stabilität

Der SV Straelen hat Ratingen 04/19 etwas voraus: Der Regionalliga-Absteiger hat bereits die zweite Runde im Niederrheinpokal erreicht, in den der Vorjahres-Halbfinalist erst am kommenden Dienstag einsteigt (siehe Info-Kasten). Beim Bezirksligisten GSV Moers tat sich Straelen allerdings auch etwas schwer, bis der 3:0 (0:0)-Sieg eingefahren war. Auffällig dabei war ein alter Bekannter: Tom Hirsch, in der vergangenen Saison der Fußball-Oberliga mit 18 Treffern Top-Torjäger der Ratinger, verschoss gegen Moers erst einen Handelfmeter (41. Minute), bevor ihm doch noch das 1:0 glückte (53.), das den Weg zum Sieg ebnete.