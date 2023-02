Jugendfußball, Niederrheinpokal C-Junioren fordern die Fortuna

Dass die Ratinger ihrem Kooperationspartner am Samstag nichts schenken wollen, ist dennoch kein Wunder. „Wir haben gegen die Düsseldorfer noch nicht gespielt, weil wir die Hinrunde in der zweiten Staffel und sie in der ersten Staffel gespielt haben. Trotzdem wissen wir, dass die Fortuna nicht über die Körperlichkeit, sondern über anständigen Fußball kommt“, sagt der Coach. Außer dem Flügelspieler Aiman Nouna (gebrochener Finger) können die Gastgeber auf den gesamten Kader zurückgreifen.