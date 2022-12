Fußball, Oberliga 04/19 mit voller Kapelle gegen Velbert

Für Spieler wie Samed Yesil, Pierre Nowitzki oder Mike Koenders steht am Sonntag ab 15 Uhr eine Premiere an: Dann wird das Heimspiel von Ratingen 04/19 gegen die SSVg Velbert angepfiffen, und zwar im Stadion und nicht wie bisher in dieser Saison der Fußball-Oberliga im Sportpark am Götschenbeck. „Wir freuen uns alle, wieder ein richtiges Heimspiel zu haben“, sagt Trainer Martin Hasenpflug und ergänzt: „Einige unserer Neuzugänge haben ja noch nie im Stadion gespielt – dabei war es für sie mit ein Grund, zu uns zu kommen. Wir haben sicher einige Spieler, die auf Naturrasen besser zurechtkommen als auf Kunstrasen.“