Fußball, Oberliga 04/19 ist froh über das Ende des Ramadan

Mit dem Zuckerfest ist nun der muslimische Fastenmonat Ramadan zu Ende gegangen – das hat auch Auswirkungen auf Ratingen 04/19. Denn ein großer Teil des Kaders beim Fußball-Oberligisten gehört dieser Religion an, und so war seit dem 22. März beispielsweise nicht gestattet, zwischen Sonnenauf- und -untergang zu essen oder zu trinken – das ist natürlich gerade für Sportler eine Belastung. Trainer Martin Hasenpflug sieht das auch ein Stückweit als Erklärung für die 1:3-Niederlage vor knapp einer Woche beim SV Sonsbeck, die nach 1:0-Führung und großer Überlegenheit in Hälfte eins passierte: „Unsere ganze Offensive war im Ramadan. Da fehlte in der zweiten Halbzeit einfach die Kraft.“