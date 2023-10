Fußball, Oberliga 04/19 lädt zum nächsten Spitzenspiel

Die Englische Woche endet für Ratingen 04/19 wie sie begonnen hat: Mit einem Spitzenspiel in der Fußball-Oberliga. Nach dem 2:2 vergangenen Samstag beim Tabellenführer Sportfreunde Baumberg war die SpVg. Schonnebeck mit einem 2:0-Heimsieg über den Mülheimer FC an den Ratingern vorbeigezogen auf Rang zwei, am Sonntag könnte sich 04/19 diese Platzierung zurückholen mit einem Heimsieg im direkten Duell ab 15 Uhr.