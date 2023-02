Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren müssen noch kaltschnäuziger werden

Wenn die Ratinger am Samstag (14.45 Uhr, Sportpark) in der Meisterrunde den VfL Bochum empfangen, könnten Kjell Nagel oder Dennis Kopka Ucars Aufgabe im Sturm erfüllen. Bislang stellt Ratingen mit erst 15 Treffern die schwächste Offensive der Staffel. „Wir müssen unbedingt kaltschnäuziger werden. Es gibt immer sieben, acht Minuten, in denen wir das Spiel beherrschen, aber dann müssen wir auch ein Tor erzielen. Unser Teamgefüge ist sicherlich stark genug, um Führungen bis zum Ende zu verteidigen“, findet Schmidt.