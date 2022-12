Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren kämpfen um den Klassenerhalt

Ratingen · Die Jugendfußballer von Ratingen 04/19 empfangen in ihrem letzten Regionalliga-Spiel des Jahres am Samstag den TuS Hordel. Weiter geht es im Februar – entweder in der Meister- oder der Abstiegsrunde. Ein Sieg ist für den Liga-Erhalt nun nötig.

02.12.2022, 16:00 Uhr

Bosse Hellmold (rechts) gehört zu dem Quartett, das sich in der Offensive der C-Junioren von Ratingen 04/19 gefunden hat. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Julian Schmitt