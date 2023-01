Fußball, Oberliga Potzler vergrößert die Optionen bei 04/19

Zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Oberliga empfängt Ratingen 04/19 am Sonntag (15 Uhr) den TSV Meerbusch – erneut nicht im Stadion, sondern im Sportpark am Götschenbeck. Die Gäste liegen als Tabellen-Achter zwei Plätze und fünf Zähler hinter den Ratingern und stellen die stärkste Offensive der Liga: 45 Treffer hat das Team um den besten Liga-Torjäger Oguz Ayan (20 Treffer) in den 20 Spielen bislang erzielt, allerdings auch schon 33 Gegentore kassiert. 04/19, das eine Torbilanz von 42:32 aufweist, hatte am ersten Spieltag 5:3 in Meerbusch gewonnen.