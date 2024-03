Fußball, Oberliga 04/19 kämpft um den ersten Pflichtspielsieg 2024

Am Sonntag beginnt der Ramadan, und das war in der Vergangenheit durchaus mal ein Thema bei Ratingen 04/19, weil der Fußball-Oberligist einige Spieler im Kader hat, die den Fastenmonat begehen. Da fehlte manch einem am Ende eines Spiels ein Stückweit die Kraft. Wie sieht es damit für das Heimspiel des Tabellenzweiten gegen den -sechsten SV Sonsbeck am Sonntag ab 15 Uhr aus? „Ich beschäftige mich eigentlich nur mit Sachen, die ich verändern kann“, sagt Martin Hasenpflug und ergänzt: „Mein Eindruck aus der Vergangenheit ist aber, dass die betreffenden Spieler damit umgehen können. Von daher mache ich mir da keine Gedanken.“