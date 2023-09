Fußball, Oberliga Defensiv wird es dünn bei Ratingen 04/19

Das war ein teures Spiel für Ratingen 04/19 in Hilden: Einerseits wegen der 0:1-Niederlage, der ersten in dieser Saison der Fußball-Oberliga inklusive Vorbereitung, andererseits aber vor allem aus personellen Gründen: Neben Philipp Baum, der bereits nach elf Minuten mit einem Muskelfaserriss ausfiel, musste auch Daniel Nesseler verletzt vom Feld mit einer Sehnenreizung in der Leiste. Beide Verteidiger werden wie der langzeitverletzte Abwehrspieler Simon Busch auch am Sonntag (15 Uhr, Stadion) im Heimspiel gegen den SC Union Nettetal fehlen. Da wird es dünn in der Defensive, zumal mit dem aktuell erkrankten Mike Koenders ein weiterer Innenverteidiger ausfallen könnte.