Jugendfußball, Regionalliga Schalke heißt die nächste schwere Aufgabe für die C-Junioren

Wenn die Fußball-U15-Junioren von Ratingen 04/19 am Samstag (15 Uhr, Sportpark) in der Regionalliga den FC Schalke 04 empfangen, treten sie erneut als klarer Außenseiter an. „Im Grunde haben die Schalker in ihrer Mannschaft überhaupt gar keine Schwächen. Meiner Ansicht nach stellen sie sogar das individuell am stärksten besetzte Team in der gesamten Regionalliga West. Wir freuen uns aber auf diese große Herausforderung, die wir voll und ganz annehmen wollen“, betont Il Woo Jang, der mit Kai Schmidt das Ratinger Trainergespann bildet.