Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren befinden sich in prekärer Lage

In den vergangenen Tagen haben Schmidt und Jang die Kölner eingehend analysiert, um ihren Schützlingen die richtigen Tipps geben zu können. „Für uns gilt es, so wenige Fehler wie möglich zu produzieren“, betont Schmidt. „Wir haben durch unsere hohe Einsatzbereitschaft schon in vielen Spielen mit unseren Gegnern mithalten können, aber am Ende haben Kleinigkeiten den Unterschied gemacht, sodass wir mit leeren Händen dastanden. Jetzt brauchen wir wieder eine sehr konzentrierte Leistung.“