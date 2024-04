Aufstiegskampf in der Fußball-Oberliga 04/19 darf nur noch auf sich schauen

Der 1. FC Kostenpflichtiger Inhalt Kleve hat vor der Osterpause seine Serie beendet: An einem Mittwochabend besiegte er im Heimspiel der Fußball-Oberliga den TVD Velbert mit 4:1 und feierte damit nach zuvor fünf sieglosen Spielen, darunter vier Niederlagen, wieder einen Erfolg. Am Sonntag (15 Uhr) tritt der Tabellen-13. nun beim -Zweiten Ratingen 04/19 an, dessen kleine Serie ebenfalls vor der Osterpause endete: Nach zuvor vier ungeschlagenen Spielen, darunter zwei Siegen, kassierte das Team von Trainer Martin Hasenpflug in der Nachspielzeit bei ETB Schwarz-Weiß Essen am Gründonnerstag eine bittere 0:2-Niederlage.