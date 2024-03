Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren schon am Freitag gegen Borussia

In den jüngsten Trainingseinheiten bereiteten Jang und Schmidt ihre Schützlinge akribisch vor. „Die Jungs investieren in jedem Training und Spiel wahnsinnig viel“, sagt Schmidt. „Wir konnten häufig mit unseren Gegnern mithalten, doch am Ende standen wir mit leeren Händen da. Jetzt wollen wir uns endlich für unseren Aufwand belohnen, indem wir hinten kompakt stehen und in der Offensive Nadelstiche setzen. Zu Hause fallen uns die Themen unter gewohnten Bedingungen ohnehin immer etwas einfacher.“