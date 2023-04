Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren empfangen den BVB

Hinter Kai Schmidt liegen zwei harte Wochen. Während andere Grundschullehrer die Osterferien im Süden genossen, widmete Schmidt seine Freizeit den Fußball-U15-Junioren von Ratingen 04/19. „Wir wollen uns so gut wie möglich auf die restlichen fünf Spiele in der Meisterrunde der Regionalliga vorbereiten, sodass wir in den Ferien viele Trainingseinheiten eingebaut haben. In der zweiten Ferienwoche standen sogar tägliche Einheiten von jeweils drei Stunden auf dem Programm, die die Jungs mit viel Motivation angegangen sind“, lobt Schmidt, der mit Il Woo Jang das Team trainiert.