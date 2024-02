Gegner aus der Landesliga Ratingen 04/19 testet gegen die Holzheimer SG

Mit dem Testspiel am Sonntag ab 14.30 Uhr im Sportpark Götschenbeck beschließt Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 eine kurzfristig anberaumte Englische Woche. Am Mittwochabend hatte es noch einen 2:1-Sieg beim Bezirksligisten Duisburger FV gegeben mit Toren von Gianluca Silberbach und Edwin Ramirez, am Sonntag kommt nun die Holzheimer SG, der Tabellensechste der Landesliga.