Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren sollen Fortschritte bestätigen

Ratingen · Ratingen 04/19 empfängt in der C-Junioren-Regionalliga am Samstag Alemannia Aachen nahezu in Bestbesetzung. Trotz des späten K.o. hat das 1:2 gegen Borussia Dortmund zuletzt viel Positives gezeigt.

03.11.2023, 18:15 Uhr

Ratingens Torwart Yilmaz Piricek packt zu. Die C-Junioren von 04/19 mussten sich Borussia Dortmund zuletzt nur ganz knapp beugen. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Julian Schmitt