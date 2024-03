Fußball, Oberliga 04/19 will auf das Positive blicken

Dass es ein teuer erkaufter 1:0-Sieg in der vergangenen Woche beim TSV Meerbusch war, das wusste Martin Hasenpflug schon direkt nach Schlusspfiff der Partie in der Fußball-Oberliga. Einerseits hatten Moses Lamidi und Phil Spillmann ihre fünfte Gelbe Karte gesehen und müssen nun am Sonntag beim Heimspiel von Ratingen 04/19 gegen Union Frintrop aussetzen, zum anderen hatte sich Daniel Nesseler an den Adduktoren und Mike Koenders am Knie verletzt. Während Hasenpflug hofft, dass Nesseler nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann, befürchtet er bei Koenders eine längere Ausfallzeit. Auf die MRT-Ergebnisse wartete er am Freitag noch.