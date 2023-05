Fußball-Bezirksliga Die 04/19-Zweite krönt ihren starken Endspurt

Ratingen 04/19 II kann jubeln, grenzenlos sogar, und seine sechste Bezirksliga-Saison in Angriff nehmen. Die Blau-Gelben lieferten im letzten Heimspiel gegen den Nachbarn SSVg Velbert II eine erste Hälfte der Extra-Klasse und nach einer halben Stunde hieß es 5:0. Alles war gelaufen im Sportpark Götschenbeck und da störte es niemanden, dass die Gäste nach dem Wechsel gleichwertig auftraten. 6:3 (5:0) lautet der Endstand, damit ist einen Spieltag vor dem Saisonende die Bezirksliga gesichert. Das letzte Spiel in Burgaltendorf in 14 Tagen besitzt nur noch statistischen Wert.