Ratinger Nachwuchsfußballer brauchen zwei Siege C-Junioren kämpfen um Regionalliga-Erhalt

Für die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 spitzt sich das Saisonfinale in der Regionalliga West zu, denn ihnen stehen die verbleibenden zwei Partien innerhalb von nur vier Tagen bevor. Nach dem letzten Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr, Sportpark) gegen das Top-Team Bayer 04 Leverkusen steht am Samstag (15 Uhr) das letzte Auswärtsspiel beim MSV Duisburg an.