Fußball : Ratingen 04/19 braucht gegen den FC Kray eine konzentrierte Leistung

Ali Can Ilbay (Mitte) ist wieder fit und kehrt in den Ratinger Kader zurück. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Ratingens Trainer Martin Hasenpflug warnt vor der Begegnung beim Oberliga-Rivalen FC Kray, der elf Punkte weniger auf dem Konto hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Pierre-Claude Hohn

Am 16. Spieltag der Fussball-Oberliga steht Ratingen 04/19 vor einer vermeintlich leichten Aufgabe, wie ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt. Denn der Gastgeber FC Kray rangiert nur auf Platz 16 mit 15 Punkten, Ratingen hingegen auf Rang acht mit 26 Zählern. Doch die Essener sind weitaus stärker, als es ihre Platzierung vermuten lässt. „Der FC Kray will unbedingt noch in die Aufstiegsrunde. Und das traue ich ihm auch zu“, sagt Martin Hasenpflug. Deshalb gibt sich Ratingens Trainer sehr zurückhaltend: „Ich sehe mich keineswegs in der Favoritenrolle. Wenn am Ende ein Unentschieden herausspringt, wäre ich nicht unzufrieden.“

Hasenpflug hat also großen Respekt vor Kray. Mit den Essenern hat er schon so manches Gefecht bestritten – und meistens verloren. Damian Apfeld hieß der Trainer damals in der Jugend beim FC Kray. Vor gut einem Monat hat der FC Kray den Coach gewechselt und den altbekannten Apfeld als neuen Übungsleiter verpflichtet.

Bemerkenswert ist auch, dass der FC Kray TVD Velbert und Sterkrade Nord besiegt hat. Gegen beide Teams hat Ratingen zuletzt verloren. Und dann verfügt Kray über den torgefährlichen Stürmer Luka Bosnjak, der einst auch für 04/19 kickte. Man hätte ihn gerne an die Anger zurückgeholt, doch irgendwie klappte es nicht. Beim Krayer Sieg gegen Nettetal schoss Bosnjak alle drei Tore zum 3:2-Sieg. Da wird verständlich, dass Hasenpflug von seiner Mannschaft fordert: „Wir dürfen keinen Deut schwächer sein als zuletzt beim Kantersieg gegen ETB Essen. Unser Team muss nun nachlegen und beständig gute Leistungen abrufen.“

04/19 kann die Mannschaft vom 5:0-Sieg gegen ETB Essen aufbieten. Personell ist also alles okay bei den Blau-Gelben. Zusätzlich rücken wieder die gesundeten Ali Can Ilbay und Noah Jeckstieß in den Kader. Wie so oft werden auch bei dieser Partie Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden, ist sich Trainer Hasenpflug sicher: „Deshalb müssen wir von der ersten Sekunde an konzentriert sein.“ Nur dann kann der Wunsch von Jens Stieghorst in Erfüllung gehen, als er nach dem Schlusspfiff gegen den ETB Essen freudetrunken jubelte: „So muss es auch in Kray weitergehen.“ Bis zum 19. Februar ist dann die Winterpause angesagt.

Die Partie in Kray wurde auf Samstag vorverlegt, weil beide Mannschaften nach dem Spiel ihre Weihnachtsfeiern abhalten. „Da wäre es natürlich blöd, wenn wir mit langen Gesichtern rumsitzen. Allein deshalb wollen wir drei Punkte“, so Trainer Martin Hasenpflug.