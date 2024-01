Fußball-Oberliga, Testspiel Doppelpack für di Gaetano beim Debüt

Eine Halbzeit dauerte das Debüt von Fabio di Gaetano, die zweite Hälfte verbrachte der Winterzugang von Ratingen 04/19 dick eingepackt auf der Tribüne des verschneiten Sportparks am Götschenbeck. Und es war durchaus ein verheißungsvoller erster Auftritt des 27-Jährigen, der zuletzt beim Liga-Konkurrenten KFC Uerdingen unter Vertrag gestanden hatte, auch wenn der erste Testspielgegner, der Bezirksligist VfL Tönisberg, in vielen Dingen überfordert war. Wie erwartet auf dem linken Flügel hatte der Offensivmann gleich den ersten Abschluss der Gastgeber, sein Versuch aus etwa zehn Metern links im Strafraum strich nur knapp am rechten Pfosten vorbei.