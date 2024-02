Vorbereitung für die Oberliga 04/19 überzeugt im Test gegen TVD

Zweimal waren Ratingen 04/19 und TVD Velbert in der aktuellen Saison der Fußball-Oberliga bereits aufeinander getroffen, beide Partien waren an die Ratinger gegangen: mit 3:2 daheim und 3:1 auswärts im letzten Spiel vor der Winterpause. Und auch in dieser hieß der Sieger 04/19: Der 4:1 (2:0)-Erfolg war sehr überzeugend herausgespielt für das Team von Martin Hasenpflug. Der Cheftrainer fasste eingedenk der 1:2-Testspiel-Niederlage gegen Blau-Weiß Königsdorf eine Woche zuvor zusammen: „Wir wollten keine zwei Spiele in Folge verlieren und besser spielen als in der ersten Halbzeit gegen TVD am letzten Liga-Spieltag. Das war jetzt eine gute Steigerung.“