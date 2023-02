Fußball, Oberliga 04/19 bezwingt Turu in Unterzahl

In der 57. Minute wird Ali Hassan Hammoud für Samed Yesil bei Ratingen 04/19 ein- und in der Nachspielzeit wieder ausgewechselt – das mögen Fußballer traditionell nicht sonderlich. Doch Hammoud lacht: „Mit dem Tor kann ich das verkraften“, sagt der Matchwinner der Partie in der Fußball-Oberliga gegen Turu Düsseldorf. Vier Minuten nach seiner Einwechslung hatte der 23-Jährige das letztlich Goldene Tor markiert: Mike Koenders dribbelte aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld und bediente Ratingens Top-Torjäger Tom Hirsch, der seine Vorlagen-Qualität unter Beweis stellte, als er butterweich aus der Drehung heraus genau auf Hammouds Haupt flankte – der war ganz frei im Strafraum und köpfte ein. „Es war eines der wenigen Tore per Kopf“, sagte der Siegtorschütze erfreut.