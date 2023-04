Fußball, Oberliga Kapitän Ari lässt 04/19 jubeln

Die Null hatte ihn gewurmt. „Ich habe es in den letzten Wochen öfter versucht, aber es hat einfach nicht geklappt“, sagte Erkan Ari mit Blick auf seine Trefferbilanz in dieser Saison der Fußball-Oberliga, in der eben jene vermaledeite Null stand. Bis zu diesem Sonntag: Im Heimspiel gegen die Spvg. Schonnebeck markierte der Kapitän von Ratingen 04/19 erst den wichtigen Ausgleich zum 1:1 in der 33. Spielminute mit einem platzierten Schuss aus der Distanz ins linke untere Eck und dann auch noch in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2 (1:1)-Erfolg. „Das war in Stürmer-Manier“, sagte Ari freudig über das Tor, das der spät eingewechselte Samed Yesil mit einem tiefen Pass in den Strafraum eingeleitet hatte, in dem Ari wach war, den Ball annahm, noch Torwart Lukas Lingk umkurvte und zum umjubelten Sieg einschob. „Das war ein bisschen verkehrte Welt. Normalerweise spiele ich so einen Ball auf Samed“, sagte der Mittelfeldmann, der sich vor der Partie so sicher gewesen war, dass er treffen würde, dass er dem als Innenverteidiger aufgebotenen Pierre Nowitzki das vorab angekündigt hatte: „Ich hatte einfach ein gutes Gefühl“, sagte der 35-Jährige.