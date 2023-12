Fußball, Oberliga 04/19 besiegt Hamborn souverän

Die Vorzeichen für das Oberliga-Heimspiel gegen die Sportfreunde Hamborn waren für die Fußballer von Ratingen 04/19 nur bedingt gut: Die Innenverteidiger Mike Koenders (gesperrt) und Gianluca Silberbach (Rücken) fehlten ebenso wie Routinier Moses Lamidi (privat verhindert) und der mit sieben Treffern beste Torschütze Ali Hassan Hammoud. Dazu spukte sicher auch bereits im Hinterkopf, dass es am Mittwoch mit dem Viertelfinale im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten SSVg Velbert noch ein großes Spiel in dieser Woche gibt. Doch all das streiften die Ratinger ab und erledigten ihre Aufgabe gegen das Kellerkind souverän. Der 4:1 (2:0)-Erfolg auf dem Kunstrasen im Sportpark war sehr erwachsen herausgearbeitet.