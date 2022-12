Fußball, Oberliga 04/19 ringt SSVg in Unterzahl nieder

Gegen die aktuelle Top-Mannschaft der Fußball-Oberliga hatte Trainer Martin Hasenpflug nahezu alle Defensivkräfte von Ratingen 04/19 in die Startelf beordert, ohne jedoch die offensive Ausrichtung seines 4-2-3-1-Systems zu vernachlässigen. So saßen gegen Spitzenreiter SSVg Velbert zwar die beiden bislang treffsichersten Ratinger Tom Hirsch (10 Saisontore) und Yassin Merzagua (6) auf der Bank, aber mit Ali Can Ilbay, Emre Demircan und Tim Potzler war das Mittelfeld hinter der Spitze Ali Hassan Hammoud durchaus gefährlich besetzt. Potzler kehrte nach zehn Spielen ohne Einsatz in der Startelf in diese zurück, Hasenpflug dürfte sich erinnert haben, dass der 21-Jährige vor rund 13 Monaten bei der 1:5-Niederlage in Velbert das 1:0 geschossen hatte.