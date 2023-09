Fußball, Oberliga 04/19 feiert einen klaren Start-Ziel-Sieg

Beim Anpfiff der Partie der Fußball-Oberliga zwischen Ratingen 04/19 und Union Nettetal saßen bei den Hausherren die angeschlagenen Philipp Baum, Daniel Nesseler, Torwart Luca Fenzl und Birol Can Adibelli nebeneinander auf der Tribüne, hinter ihnen noch der langzeitverletzte Simon Busch in einem Stuhl. Eine komplette Abwehrreihe inklusive Torwart also.