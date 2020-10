Fußball, Oberliga : Eckhardt macht bei 04/19 den Unterschied

Fynn Leon Eckhardt (mitte) war der entscheidende Mann bei Ratingen 04/19 gegen ETB Essen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Im Heimspiel der Fußball-Oberliga gegen ETB SW Essen gelingt dem Ratinger der 1:1-Ausgleich. Und wie zuletzt beim 2:2 bei Spitzenreiter Bocholt holt er spät einen Elfmeter heraus, den Ali Can Ilbay verwandelt, diesmal zum 2:1-Sieg. Sorgen bereitet nur die schlimme Verletzung von Marvin Roch.

Von Pierre-Claude Hohn

Ratingens Trainer Martin Hasenpflug traf den Nagel auf den Kopf: „Wir haben heute ein schlechtes Spiel gemacht, aber gewonnen. Und das zählt.“ In der Tat: Die Gäste aus Essen, die seit vier Spielen sieglos sind, wollten in Ratingen zeigen, was sie können. Motiviert war das Team von Trainer Ralf Vom Dorp vor knapp 200 Zuschauern. Es bestimmte von Beginn an das Geschehen, hatte ein klares Übergewicht an Ballbesitz. Auch die Körpersprache flößte den Ratingern Respekt ein. Zudem erarbeiteten sich die Essener gute Chancen. Torwart Dennis Raschka konnte sich mehrfach auszeichnen.

Die Hausherren waren zunächst im Winterschlaf. 04/19 konnte sehr zufrieden sein, dass es torlos in die Pause ging. Pech hatten die Ratinger, als Marvin Roch nach einem Kopfballduell mit Prince Kimbakidila schwer verletzt ausscheiden musste. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert: Neben einem Nasenbeinbruch zog sich der Abwehrspieler unter anderem schwere Prellungen zu, verlor auch einen Zahn.

So spielten sie Ratingen 04/19 – ETB SW Essen⇥2:1 (0:0) 04/19: Raschka – Eckhardt, Roch (26. Demircan), Spillmann, Lamidi, Merzagua (82. Terry), Büchte, Gurk, Potzler, Jaouadi (60. Ilbay), Ari. Tore: 0:1 Michalsky (61.), 1:1 Eckhardt (72.), 2:1 Ilbay (Elfmeter, 88.). Zuschauer: 190.

Nach dem Wechsel änderte sich am Spielgeschehen kaum etwas. Die Gäste blieben tonangebend. Folgerichtig schoss Michalsky für die Schwarz-Weißen aus 15 Metern nach einer tollen Kombination auf engstem Raum das verdiente 1:0 (61.). Immer unruhiger wurde nun der Sportliche Leiter der Ratinger, Frank Zilles, und wechselte von der Zuschauertribüne auf die Trainerbank. Auf dem Rasen änderte sich auch etwas. Jedenfalls ergriff jetzt 04/19 die Initiative und wurde tonangebend. Dennoch fiel der Ausgleich wie aus dem Nichts: Tim Potzler, dem bis dahin kaum etwas gelungen war, dribbelte sich bis an die Torauslinie durch, flankte in den Fünfmeterraum, von wo der Ball nach einigem Hin und Her auf dem Kopf von Fynn Eckhardt landete, der zum 1:1 einköpfte.

Karl Weiß, Ex-Trainer von Ratingen 04/19 und seit gut einem Jahr Präsident des ETB, war außer sich. „Der Ball war nicht drin“, erboste er sich. Eckhardts Kopfball traf die Unterkante der Latte, von wo die Kugel hinter der Linie aufsprang. Der Linienrichter zeigte sofort auf Tor. Von den Gästespielern protestierte niemand. Riesenglück für die Ratinger, als ein platzierter Gewaltschuss der Essener nur knapp am Ratinger Gehäuse vorbeiflog (78.).

Als sich alle mit dem Remis abgefunden hatten, wurde Eckhardt im Strafraum gefoult. Schiedsrichter Habibi (Düsseldorf) konnte da nicht anders, als auf den Punkt zu zeigen. Wie in Bocholt schnappte sich Ali Can Ilbay den Ball und traf zum 2:1-Sieg (88.). Dieses Tor war eine Kopie vom 2:2 in Bocholt. Da verwandelte Ilbay in letzter Sekunde auch einen Elfmeter, nachdem Eckhardt gefoult worden war. Ilbay strahlte nach dem Abpfiff: „Ich hatte nach dem Tor von Bocholt enorm viel Selbstvertrauen. Da hatte ich auch heute kein Problem, den Elfer zu verwandeln.“