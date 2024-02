Vorletztes Testspiel vor der Oberliga 04/19 zeigt sich wieder in Torlaune

Seine wahrscheinliche Anfangsformation für den Wiederbeginn in der Fußball-Oberliga in zwei Wochen mit dem Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden änderte Martin Hasenpflug im Testspiel gegen den Landesligisten Holzheimer SG auf zwei Positionen. Als einzige Sturmspitze bot der Trainer von Ratingen 04/19 Edwin Ramirez statt Ali Hassan Hammoud auf, im rechten Mittelfeld setzte er diesmal auf Tim Potzler, weil Ali Can Ilbay beruflich bedingt fehlte. Großartige Auswirkungen hatte das zunächst nicht, die Ratinger machten in der ersten Halbzeit da weiter, wo sie beim letzten Heim-Testspiel gegen Liga-Konkurrent TVD Velbert aufgehört hatten: mit einer überzeugenden Leistung.