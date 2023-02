Fußball, Oberliga Demircans Traumtor ebnet 04/19 den Weg

Am vergangenen Mittwoch hat Emre Can aus rund 50 Metern das 1:0 für Borussia Dortmund geschossen und so den Weg zum 2:1-Sieg über den VfL Bochum im DFB-Pokal geebnet. Am Sonntag zog sein Namensvetter von Ratingen 04/19 im Topspiel der Fußball-Oberliga gegen ETB Schwarz-Weiß Essen nach: Emre Demircan nahm einen Fehlpass von Essens Innenverteidiger Frederik Lach knapp hinter der Mittellinie an, beschleunigte kurz, sah, dass ETB-Torwart Stefan Jaschin ziemlich weit vor seinem Kasten stand und zog ab. Anders als beim Dortmunder Profi tippte der Ball nicht einmal mehr vorher auf, sondern senkte sich perfekt mittig hoch ins Tor – das 1:0 nach 25 Minuten ebnete den Weg zum 4:1-Erfolg, mit dem 04/19 mit dem Tabellenzweiten Essen nach Punkten gleichzog. Demircan gewann dann auch noch in der B-Note des Jubelns das Duell gegen Can, als er nach seinem Traumtor einen Überschlag turnte.