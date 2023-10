Fußball, Oberliga Nesselers Traumtor bringt 04/19 den Sieg

Die Frage nach dem Matchwinner ließ sich am Sonntag recht eindeutig beantworten: In der 57. Spielminute der Partie in der Fußball-Oberliga zwischen Ratingen 04/19 und ETB Schwarz-Weiß Essen klärte die Gäste-Abwehr eine Flanke von Tim Klefisch eigentlich ordentlich, zwar in die Mitte, aber ziemlich weit aus dem Strafraum heraus. Was sollte da passieren? Die Antwort: Daniel Nesseler. Der Ratinger zog aus 28 Metern, also kurz hinter dem Mittelkreis, direkt ab und hämmerte den Ball über den vergeblich springenden ETB-Torwart Michele Cordi unter die Latte ins Netz. 1:0 für 04/19, dabei blieb es.