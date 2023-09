Jugendfußball, Regionalliga U15-Junioren gewinnen „Sechs-Punkte-Spiel“

Dass sich Innenverteidiger Atay Özbalik in Gladbach eine Bänderdehnung zugezogen hatte und ausfiel, war für 04/19 bitter, allerdings vertrat ihn Arne Faber sehr aufmerksam. Und das Spiel begann gut für die Ratinger: Nach dem präzisen Freistoß von Noel Kotulla schob Angelo Barac am zweiten Pfosten per Direktschuss ins lange Eck ein – 1:0 (3.). Schmidt lobte: „Angelo betreibt seit Monaten sehr viel Aufwand. Wir haben uns sehr gefreut, dass unser Stürmer sein erstes Tor im zweiten Regionalliga-Spiel feiern konnte.“