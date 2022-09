Fußball, Oberliga : 04/19 zieht nach 4:2 über Kleve mit Spitzenreiter gleich

Ratingen Durch einen 4:2-Sieg über den 1. FC Kleve hat Ratingen 04/19 am Freitagabend Tuchfühlung zu Spitzenreiter VfB Hilden aufgenommen. Zweimal Tom Hirsch, Simon Busch und Emre Demircan erzielten die Tore.

Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 hat im Abendspiel im heimischen Sportpark gegen den 1. FC Kleve ein sprichwörtliches Feuerwerk abgebrannt. Schon in den ersten Minuten prüfte Tim Potzler zweimal Gäste-Keeper Ahmet Taner, der nach zwölf Minuten das erste Mal hinter sich greifen musste, weil Tom Hirsch ihn von links mit dem linken Fuß wuchtig überwand. In der Folge versäumten es die Platzherren nachzulegen, Potzler und Hirsch vergaben, Kleve war nur bei einer Ecke gefährlich, als der Kopfball von Danny Rankl knapp neben das Tor von Dario Ljubic ging (30.). So ging 04/19 mit einer knappen Führung in die Pause.