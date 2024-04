Aufstiegskampf in der Fußball-Oberliga 04/19 hält dem Druck stand

Der KFC Uerdingen hatte den Druck auf Ratingen 04/19 vor dem eigenen Heimspiel gegen den 1. FC Kleve erhöht durch seinen 1:0-Sieg am Samstag beim Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg und war auf einen Punkt an den Tabellen-Zweiten der Fußball-Oberliga herangerückt. Der hielt dem aber Stand und setzte sich am Sonntag 3:1 (1:0) im Heimspiel durch.