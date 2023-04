Fußball, Oberliga 04/19 feiert einen souveränen Sieg

Die neuen Reize, die Trainer Martin Hasenpflug bei Ratingen 04/19 setzen wollte, wirkten sich am Donnerstagabend im Heimspiel der Fußball-Oberliga gegen den Cronenberger SC in zwei personellen Wechseln aus: Mike Koenders übernahm die Linksverteidiger-Position von Ali Can Ilbay, der vor ihn ins Mittelfeld rückte, dafür musste Bo Lasse Henrichs auf die Bank. Und statt Kapitän Erkan Ari lief Piere Nowitzki auf, der mit Emre Demircan das zentrale Mittelfeld bildete, weshalb Moses Lamidi der einzige „Sechser“ im defensiven Mittelfeld war.