Fußball, Oberliga Demircan trifft traumhaft zum Heimsieg

Die Frage, wie Martin Hasenpflug dem Aderlass in der Innenverteidigung von Ratingen 04/19 begegnen wollte, nachdem Abwehrchef Phil Spillmann gelb-gesperrt war und Mike Koenders am Meniskus und Innenband sowie Daniel Nesseler an den Adduktoren verletzt waren, beantwortete der Trainer für das Fußball-Oberliga-Heimspiel gegen Union Frintrop so: Linksverteidiger Philipp Baum rückte eine Position nach innen, Ali Can Adibelli ging nach außen. Nach 73 Sekunden war Baum erstmals in seiner neuen Rolle defensiv gefordert und köpfte eine Rechtsflanke weg.