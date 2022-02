Fußball, Testspiele : Reserve von Ratingen 04/19 hat einen dünnen Kader

Ratingen Der Bezirksligist Ratingen 04/19 II hat ein Testspiel beim gleichklassigen SSV Berghausen, aber auch erhebliche personelle Sorgen. Der Oberliga-Kader ist beim SV Bergisch Gladbach gefordert.

Beim Bezirksliga-Siebten SSV Berghausen bestreitet die klassengleiche Reserve von Ratingen 04/19 ihr siebtes Vorbereitungsspiel. Die Ratinger, bislang ungeschlagen in den Testspielen, wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Beim letzten Training fehlten gleich zehn Spieler. „Ich hoffe, dass bis Sonntag einige wieder spielen können“, sagt Trainer Thorsten Ridder. Ausfallen werden auf jeden Fall Philipp Mokwa (Fersenprobleme, Erkältung), Florian Stoll, Ricky Schulze (beide Erkältung), Leo Prusa (Rücken, MRT-Termin) und Erlind Ismani (Corona). Ferner sind die Einsätze von Knoche, Wrede und Derichs fraglich. „Unser Kader für Sonntag ist äußerst dünn. Deshalb werden wir der dritten Mannschaft am Sonntag kaum aushelfen können“, erklärt Ridder.

Den Gegner SSV Berghausen schätzt der Ratinger Trainer als kampfstarke Truppe ein. Da müssen wir gegenhalten. Geschenkt wird uns da nichts“, weiß er. Angepfiffen wird die Partie in Berghausen am Sonntag um 13 Uhr.

Ebenfalls auswärts testet der Oberliga-Kader der Ratinger, Trainer Martin Hasenpflug ist am Sonntag (14.30 Uhr) mit seinem Team zu Gast beim SV Bergisch Gladbach. Das ist ein ambitionierter Mittelrheinligist, der um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielt. Also ein echter Härtetest, bevor es am Wochenende darauf in der Liga weitergeht.