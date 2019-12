Fußball-Analyse : Mit Zilles geht es wieder aufwärts bei 04/19

Ratingen Die Hinrunde der Saison 2019/2020 in der Fußball-Oberliga ist beendet. Die Ratinger waren zwischenzeitlich kurz vor die Abstiegsplätze gefallen, arbeiten sich aus dem Tief aber nun wieder heraus. Bis zum angepeilten Platz fünf ist es aber noch ein Stück.

Nach dem 14. Spieltag dieser Saison der Fußball-Oberliga war Ratingen 04/19 als Tabellen-14. weit von seinen Saisonzielen entfernt. Diese hatten unter anderem einen Platz in den Top Fünf vorgesehen, zudem sollten die Heimspiele attraktiver werden. An diesem 14. Spieltag, dem 3. November, gab es aber ein 0:3 daheim gegen den 1. FC Bocholt – das besiegelte das Aus für Trainer Alfonso del Cueto. Der Spanier hatte in seinem dritten Jahr in Folge in Ratingen eigentlich einen guten Start hingelegt, nach dem 0:4 zum Auftakt bei den Sportfreunden Baumberg hatte es drei Siege in Folge gegeben, nach acht Spielen sah die Bilanz mit vier Siegen, zwei Niederlagen und zwei Remis gut aus, die Ratinger waren als Tabellenfünfter voll im Soll.